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"الملبن والسمسمية خلصوا المرتبات".. زحام على شراء حلوى موسم رجب فى البحيرة -صور

03:18 م الأحد 26 يناير 2025
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    إقبال على شراء حلوى الموسم
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    شراء حلوى الموسم 5
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البحيرة - أحمد نصرة:

تشهد أسواق الحلوى بمحافظة البحيرة، زحامًا وإقبالًا من المواطنين بالتزامن مع اقتراب موسم رجب، وانتعشت حركة الشراء بدرجة ملحوظة عقب نزول مرتبات شهر يناير.

وسجلت أسعار حلوى الموسم تفاوتًا في الأسعار تبدأ من 130 جنيها للكيلو، ويقول محمد شلبي - تاجر حلوى: " إحنا أقدم ناس بتعمل حلاوة الموسم في البحيرة، بنبيعها بـ 160 جنيها فيه ناس بتبيعها بأغلى مننا بكتير ومش على نفس الدرجة من الجودة اللى بنقدمها".

ويؤكد جابر سلامة - تاجر: "الحركة اليومين إللي فاتوا كانت خفيفة، لكن مع نزول المرتبات السوق اتحرك، كنا خايفين أحسن منعرفش نبيع الكميات اللي عملناها، لكن الحمد لله قربنا نشطب".

ويقول سالم - موظف: " رغم إن ورايا التزامات كتير وحجز دروس الترم التاني، لكن مقدرش مشتريش حلاوة الموسم لأولادي، وأول ما قبضت نزلت أشتري، دي عادة تعودنا عليها وفرحة بتدخل البيت".

وتقول ميرفت- ربة منزل: "أسعار الحلاوة كل موسم بتبقى أغلى من اللي قبله بعد ما كنت بشتري 2 و3 كيلو الموسم ده نزلت اشتريت كيلو واحد".

وعن أكثر الأصناف التي تلقى رواجًا يقول زكريا - بائع: " أكتر الناس بتركز على السمية والسودانية، ييجي بعد كده الملبن والمربات والحمصية".

حلوى موسم رجب البحيرة أسواق الحلوى
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