متى يجب إفطار مريض الأورام والسرطان فورًا؟.. انتبه لهذه الحالات الـ5

كتب : عمر صبري

05:00 ص 23/02/2026

معهد الأورام

أكد معهد الأورام جامعة القاهرة، أن جزء أساسي من نصائحه لمرضى السرطان أثناء الصيام هو تعلّم الإنصات للجسم، حيث يصبح الإفطار ضرورة صحية ودينية عند ظهور علامات تدل على أن الصيام يسبب ضررًا لمريض السرطان، منها:

* ظهور علامات الجفاف الشديد، مثل العطش المفرط، جفاف الفم واللسان، انخفاض كمية البول بشدة أو تحوله للون الداكن.

* هبوط حاد في الضغط أو السكر مصحوب بدوار شديد، زغللة في العين، أو تعرق بارد.

* الغثيان أو القيء الذي لا يمكن السيطرة عليه.

* نزيف غير معتاد.

* فقدان الوعي أو الإحساس بضعف عام شديد يمنع الحركة.

وأوضح أنه في هذه الحالات، يجب كسر الصيام على الفور بتناول سوائل وطعام خفيف، مع ضرورة طلب الاستشارة الطبية من الطبيب المعالج.

وأكد أن قرار الصيام من عدمه هو قرار طبي في المقام الأول؛ فإذا منع الطبيب الصيام، أصبح الفطر واجباً شرعاً ولا إثم على المريض.

