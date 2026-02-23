إعلان

5 سلوكيات خاطئة وشائعة عند الإفطار تسبب مشكلات هضمية

كتب : عمر صبري

04:00 ص 23/02/2026

مشكلات الجهاز الهضمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - عمر صبري:

عدد المركز القومي للبحوث 5 سلوكيات غذائية خاطئة شائعة قد تؤثر سلبًا على الصحة وتسبب مشكلات هضمية وإرهاقًا للجسم، وهي كالتالي:

1- الإفطار على أطعمة دهنية ومقلية حيث يبدأ بعض الصائمين وجبتهم بأطعمة غنية بالدهون، مثل المقليات والحلويات الثقيلة، مما يسبب عسر الهضم وزيادة الوزن فيما يفضل بدء الإفطار بالتمر والماء، ثم تناول وجبة خفيفة ومتوازنة.

2- تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة بعد ساعات طويلة من الصيام، يميل البعض إلى الإفراط في تناول الطعام بسرعة، ما يرهق المعدة ويؤدي إلى الشعور بالانتفاخ والخمول وأن الحل هو تناول الطعام تدريجيًا ومضغه جيدًا.

3- قلة شرب الماء حيث يعتمد البعض على المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بدلًا من الماء، مما يؤدي إلى الجفاف وزيادة العطش أثناء النهار، ويجب شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب الجسم.

4- إهمال وجبة السحور فالبعض يتجنب السحور أو يكتفي بأطعمة غير مشبعة، مثل الحلويات أو المعجنات، مما يؤدي إلى الشعور بالجوع والإرهاق خلال النهار، فمن الأفضل تناول وجبة سحور متوازنة تحتوي على البروتينات والألياف، مثل البيض، واللبن، والشوفان.

5- الإفراط في تناول الحلويات تكثر الحلويات في رمضان، لكن استهلاكها بكميات كبيرة يسبب ارتفاع السكر في الدم وزيادة الوزن، ويمكن استبدالها بالفواكه أو الحلويات الصحية.

كما قدم المركز خلال مقالة علمية عامة عدد من النصائح العامة تضمنت تناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتينات، الألياف، والدهون الصحية، شرب 8 أكواب من الماء يوميًا، ممارسة النشاط البدني الخفيف بعد الإفطار، تقليل الكافيين والمشروبات المحلاة.

اقرأ أيضا:
التضخم وضبط الأسواق.. توجيهات من السيسي لمحافظ البنك المركزي

400 جنيه لكل بطاقة.. تفاصيل صرف دعم التموين الإضافي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عادة الإفطار الخاطئة الصيام الجهاز الهضمي السلوكيات الغذائية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من الكمبوند إلى الحواري.. 5 وقائع صادمة هزت أول أيام رمضان
أخبار وتقارير

من الكمبوند إلى الحواري.. 5 وقائع صادمة هزت أول أيام رمضان
ياسر جلال يرد على منتقديه بشأن "كلهم بيحبوا مودي": دخلت مجلس الشيوخ لأنني
دراما و تليفزيون

ياسر جلال يرد على منتقديه بشأن "كلهم بيحبوا مودي": دخلت مجلس الشيوخ لأنني
طبيب يكشف خطورة الجلطات الدموية
نصائح طبية

طبيب يكشف خطورة الجلطات الدموية
محمد سلام مخرج لأول مرة: رحلة ممتعة وتحدي جديد
دراما و تليفزيون

محمد سلام مخرج لأول مرة: رحلة ممتعة وتحدي جديد
"أنت بتتراجع".. ماجدة خير الله تنتقد أداء أحمد مجدي في "الست موناليزا"
دراما و تليفزيون

"أنت بتتراجع".. ماجدة خير الله تنتقد أداء أحمد مجدي في "الست موناليزا"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026