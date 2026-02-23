كتب - عمر صبري:



عدد المركز القومي للبحوث 5 سلوكيات غذائية خاطئة شائعة قد تؤثر سلبًا على الصحة وتسبب مشكلات هضمية وإرهاقًا للجسم، وهي كالتالي:

1- الإفطار على أطعمة دهنية ومقلية حيث يبدأ بعض الصائمين وجبتهم بأطعمة غنية بالدهون، مثل المقليات والحلويات الثقيلة، مما يسبب عسر الهضم وزيادة الوزن فيما يفضل بدء الإفطار بالتمر والماء، ثم تناول وجبة خفيفة ومتوازنة.

2- تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة بعد ساعات طويلة من الصيام، يميل البعض إلى الإفراط في تناول الطعام بسرعة، ما يرهق المعدة ويؤدي إلى الشعور بالانتفاخ والخمول وأن الحل هو تناول الطعام تدريجيًا ومضغه جيدًا.

3- قلة شرب الماء حيث يعتمد البعض على المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بدلًا من الماء، مما يؤدي إلى الجفاف وزيادة العطش أثناء النهار، ويجب شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب الجسم.

4- إهمال وجبة السحور فالبعض يتجنب السحور أو يكتفي بأطعمة غير مشبعة، مثل الحلويات أو المعجنات، مما يؤدي إلى الشعور بالجوع والإرهاق خلال النهار، فمن الأفضل تناول وجبة سحور متوازنة تحتوي على البروتينات والألياف، مثل البيض، واللبن، والشوفان.

5- الإفراط في تناول الحلويات تكثر الحلويات في رمضان، لكن استهلاكها بكميات كبيرة يسبب ارتفاع السكر في الدم وزيادة الوزن، ويمكن استبدالها بالفواكه أو الحلويات الصحية.

كما قدم المركز خلال مقالة علمية عامة عدد من النصائح العامة تضمنت تناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتينات، الألياف، والدهون الصحية، شرب 8 أكواب من الماء يوميًا، ممارسة النشاط البدني الخفيف بعد الإفطار، تقليل الكافيين والمشروبات المحلاة.

اقرأ أيضا:

التضخم وضبط الأسواق.. توجيهات من السيسي لمحافظ البنك المركزي



400 جنيه لكل بطاقة.. تفاصيل صرف دعم التموين الإضافي



