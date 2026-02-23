بينها الأهلي ضد سموحة.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

آرسنال يقسو على توتنهام برباعية في الدوري الإنجليزي

تقام اليوم الاثنين الموافق 23 فبراير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري، ومباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

وجاءت مواعيد مباراة اليوم الاثنين كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين

الأهلي ضد سموحة - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1

الجونة ضد المقاولون العرب - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 2

كهرباء الإسماعيلية ضد طلائع الجيش - 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الاثنين

الفتح ضد الأخدود - 9:00 مساء - ثمانية

الشباب ضد الرياض - 9:00 مساء - ثمانية

القادسية ضد الاتفاق - 9:00 مساء - ثمانية

ضمك ضد الأهلي - 9:00 مساء - ثمانية

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الاثنين

فيورنتينا ضد بيسا - 7:30 مساء - منصة starzplay

بولونيا ضد أودينيزي - 9:45 مساء - منصة starzplay

موعد مباراة الدوري الإنجليزي اليوم الإثنين

إيقرتون ضد مانشستر يونايتد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

موعد مباراة الدوري الإسباني اليوم الاثنين

ألافيس ضد جيرونا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3