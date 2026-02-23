مباريات الأمس
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
21:30

طلائع الجيش

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المقاولون العرب

الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

الأهلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

جيرونا

بينها الأهلي ضد سموحة.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

04:00 ص 23/02/2026
تقام اليوم الاثنين الموافق 23 فبراير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري، ومباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

وجاءت مواعيد مباراة اليوم الاثنين كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين

الأهلي ضد سموحة - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1

الجونة ضد المقاولون العرب - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 2

كهرباء الإسماعيلية ضد طلائع الجيش - 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الاثنين

الفتح ضد الأخدود - 9:00 مساء - ثمانية

الشباب ضد الرياض - 9:00 مساء - ثمانية

القادسية ضد الاتفاق - 9:00 مساء - ثمانية

ضمك ضد الأهلي - 9:00 مساء - ثمانية

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الاثنين

فيورنتينا ضد بيسا - 7:30 مساء - منصة starzplay

بولونيا ضد أودينيزي - 9:45 مساء - منصة starzplay

موعد مباراة الدوري الإنجليزي اليوم الإثنين

إيقرتون ضد مانشستر يونايتد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

موعد مباراة الدوري الإسباني اليوم الاثنين

ألافيس ضد جيرونا - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

