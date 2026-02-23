إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 23-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

05:05 ص 23/02/2026

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 23-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأحد 22-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا ل "مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 23-2-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7895 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6905 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5920 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4605 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3290 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 245450 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 55240 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

