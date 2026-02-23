إعلان

قبل السحور.. مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

كتب : مصراوي

02:00 ص 23/02/2026

إسعاف - أرشيفية

الدقهلية- رامي محمود:

لقي 4 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم موتوسيكلات بطريق قرية طناح مركز المنصورة محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم موتوسيكلات بعد قرية جديدة الهالة طريق طناح ووجود متوفين.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، إذ تبين من الفحص وقوع الحادث بطريق طناح بعد جديدة الهالة اتجاه ميت علي، ووجود 4 متوفين.

وتبين أن المتوفين هما كلا من: "سمير ياقوت محمود، 18 عاما، مقيم قرية ميت خيرون، عبده محمد المغاوري، 20 عاما، مقيم ميت خيرون، فهمي السيد فهمي، 30 عاما، مقيم قرية ميت علي، عادل أحمد الشربيني 30 عاما مقيم قرية ميت علي".

تم نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الطوارئ الجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

