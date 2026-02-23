الجنائية الدولية تفتح ملف الحرب على المخدرات لـ الرئيس الفلبيني السابق



وكالات

بدأ المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، جلسة تمهيدية للنظر في ما إذا كان ينبغي المضي قدما في محاكمة الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية حملته الدموية لمكافحة المخدرات.

ومن المقرر أن تستمر الجلسة 4 أيام، لتحديد ما إذا كانت الأدلة المقدمة كافية لإحالة القضية إلى المحاكمة.

ولن يحضر دوتيرتي، 80 عاما الجلسات في لاهاي، بعد أن وافقت المحكمة على طلب فريق دفاعه عدم مثوله.

وبعد انتهاء الجلسات، أمام القضاة مهلة تصل إلى 60 يوما لإصدار قرار مكتوب بشأن المضي قدما في المحاكمة.

كان مدعون في المحكمة قد وجهوا إلى دوتيرتي 3 تهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، معتبرين أنه متورط في ما لا يقل عن 76 جريمة قتل بين عامي 2013 و2018.

تشير تقديرات منظمات حقوقية إلى أن العدد الإجمالي للضحايا خلال حملة الحرب على المخدرات قد يبلغ آلاف القتلى.

وأوقف دوتيرتي، الذي تولى رئاسة الفلبين بين عامي 2016 و2022، في مانيلا في مارس من العام الماضي، ونقل إلى هولندا حيث يحتجز في وحدة الاحتجاز التابعة للمحكمة في سجن سخييفينينجن.

ورغم الملاحقات القضائية، لا يزال دوتيرتي يتمتع بشعبية في بلاده، حيث يرى مؤيدوه أن سياساته الصارمة أسهمت في الحد من الجريمة، وفقا لسكاي نيوز.