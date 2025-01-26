إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج.. والسبب غريب

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 4 أشخاص بطلقات نارية وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، في أخميم شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، بلاغًا بحدوث مشاجرة ووجود مصابين دائرة مركز شرطة أخميم.

وتبين من التحريات حدوث المشاجرة بين طرف أول "ربيعي. ع" 67 عامًا بالمعاش مصابًا بطلق ناري بالصدر، وشقيقه "عبد اللاه" 29 عامًا عامل مصابًا بطلق ناري بالبطن من الناحية اليمنى، وابن عمهما "أحمد. م" 55 عامًا عامل مصابًا بطلق ناري بالبطن من الناحية اليمنى، وجرى نقل الأول لمستشفى خاص بسوهاج، والثاني والثالث لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، طرف ثان "همام. ع" 50 عامًا صاحب مكتب توزيع مواد غذائية مصابًا بجرح بفروة الرأس، ونجليه "أحمد" 17 عامًا طالب، "محمد" 16 عامًا طالب.

وجرى ضبط الطرف الثاني، وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وبسؤالهم تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته؛ على إثر مشادة كلامية بينهم؛ بسبب وضع الطرف الثاني أريكة خشبية "دِكة" أمام المحل خاصتهم المواجه لمساكن الطرف الأول.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.