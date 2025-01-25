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بسبب العيال.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بإحدى قرى المنيا

07:03 م السبت 25 يناير 2025

أرشيفية

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المنيا - جمال محمد:

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم السبت، بكدمات وكسور متنوعة، إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والطوب والحجارة، بين عائلتين بإحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز أبو قرقاص، تلقت بلاغاً من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والطوب والحجارة بين عائلتين، ووجود عدد من الإصابات.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين نشوبها بين عائلتي "أولاد أسعد" و"أولاد دانيال" بسبب لعب الأطفال، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من الجانبين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج، والتحفظ على عدد من المتهمين لكلا الجانبين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مشاجرة عائلتين أمن المنيا
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