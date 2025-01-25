مصرع شخص سقط من أعلى سيارة نقل في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شخص في العقد السادس من العمر مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سيارة نقل محملة بالأسمنت، في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بسقوط سائق من أعلى سيارة نقل محملة بالأسمنت على طريق الجيش، أمام مصنع الأسمنت، ووفاته في الحال، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "نصر.ح.أ"، 56 عامًا، سائق، مقيم محافظة المنوفية.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.