محافظ المنيا يتلقى هدية قيمة بعد افتتاحه مسجد النور بأرض سلطان -صور

المنيا- جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الجمعة، مسجد النور بمنطقة أرض سلطان بحي شمال مدينة المنيا، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير المساعد للمحافظة، والدكتور عمر خليفة، مدير مديرية الأوقاف، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أشاد المحافظ، بالجهود المبذولة في تطوير بيوت الله، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك بين الجهات التنفيذية والدينية في دعم مشروعات تطوير المساجد، بما يعزز القيم الروحية والاجتماعية.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ، المبنى الملحق بالمسجد، والذي تم إنشاؤه بالتعاون بين وزارة الأوقاف وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وخلال الجولة، كما أهدى المهندس ميلاد بشرى، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مصحفًا شريفًا للمحافظ تقديرًا لدعمه وجهوده في خدمة المحافظة.

وكان المحافظ، صلاة الجمعة بالمسجد بعد افتتاحه، وجاءت خطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور عمر خليفة، مدير مديرية الأوقاف، حول نعمة الأمن والأمان، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الشرطة، مؤكدًا دور رجال الشرطة الوطنى فى الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره الذي يعد واجبًا دينيًا ووطنيًا، وأن الدين الإسلامي يدعو إلى تعزيز قيم السلام والتعايش بين جميع أفراد المجتمع.