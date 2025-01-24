سقط فى الملعب ومات بالمستشفى.. تشييع جنازة اللاعب أدهم بوبو بالإسكندرية (فيديو وصور)

الإسكندرية - محمد البدري:

شيعت عصر اليوم الجمعة؛ جنازة اللاعب أدهم محمد حمودة الشهير بـ "أدهم بوبو" لاعب فريق كرة القدم بمركز شباب النصر الذي وافته المنية مساء أمس، إثر سقوطه في أرض الملعب خلال مشاركته في تدريبات.

خرجت الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد أنجى هانم بمنطقة محرم بك بمشاركة العشرات من أصدقاء وزملاء وأسرة اللاعب؛ ليوارى الثرى في مدافن المنارة بمنطقة باب شرقي وسط الإسكندرية.

وتوفي اللاعب أدهم محمد حمودة الشهير بـ "بوبو" مواليد 2007؛ لاعب فريق كرة القدم بمركز شباب النصر في الإسكندرية إثر أزمة قلبية مفاجئة في أرض الملعب أثناء تمرين مشترك مع فريق مركز شباب امبروزو.

وأوضح مصدر داخل مركز شباب النصر بالإسكندرية؛ لـمصراوي أن اللاعب "أدهم" دخل تمرينا مشتركا بين مركزي شباب "النصر" و"امبروزو"؛ حيث يتشارك لاعبو الفريقين التمارين في ذات الملعب؛ وذلك قبل ساعات من إقامة مباراة رسمية مقررة للاعبي النصر يوم الجمعة في بطولة دوري القسم الرابع لأندية ومراكز شباب الإسكندرية

وأضاف في تصريح صحفي؛ أن اللاعب الراحل أدهم سقط في أرض الملعب دون تعرضه لأي التحامات بعد مرور نحو 15 دقيقة من مشاركته في التمرين؛ حيث فوجئ به زملائه يسقط فاقدا للوعي؛ وظنوا في بادئ الأمر أنه ابتلع لسانه؛ إلا أنهم تأكدوا أن اللاعب لم يتعرض لتلك الإصابة وأنه أصيب بأزمة صحية أفقدته الوعي.

وأوضح المصدر أن مسؤولو الفريق اتصلوا بهيئة الإسعاف التي أرسلت بدورها سيارة بشكل عاجل قبل أن تمضي 10 دقائق على سقوط اللاعب؛ وجرى تقديم الإسعافات الأولية له في أرض الملعب؛ قبل أن يتم نقله إلى المستشفى الرئيسي الجامعي لتلاقي الرعاية اللازمة.

وأشار إلى أنه رغم محاولات إنقاذ اللاعب أثناء وبعد دخوله المستشفى إلا أنها فشلت في إعادته للحياة لتعلن وفاته مساء الخميس وصوله المستشفى الجامعي بالإسكندرية.

وشكّلت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية؛ لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على ملابسات واقعة وفاة اللاعب أدهم محمد حمودة الشهير بـ" أدهم بوبو" لاعب مركز شباب النصر الذي وافته المنية في أرض خلال مشاركته في تمرين.

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في تصريح خاص لمصراوي؛ أنه جرى إيفاد لجنة تقصي الحقائق من مديرية الشباب والرياضة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حول الواقعة؛ كما جرى إيفاد وفد برئاسة مدير عام الرياضة ومدير عام فرع وسط لاتخاذ اللازم وتقديم واجب العزاء.

ونعت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة؛ اللاعب الشاب أدهم محمد حمودة "بوبو" الذي وافته المنية مساء الخميس؛ وقدمت العزاء لمجلس إدارة مركز شباب النصر وأسرة الفقيد.



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