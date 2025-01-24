‬محافظ جنوب سيناء يهنئ رجال الشرطة بعيدهم: هذا اليوم نقطة مضيئة في سجل الوطنية

جنوب سيناء – رضا السيد:

قدم الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، التهنئة لقيادات الشرطة والضباط وأفراد الشرطة والمجندين بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ 73، مؤكدًا أن هذا اليوم يعد نقطة مضيئة في سجل الوطنية المصرية، ويجسد معركة الإسماعيلية المجيدة أظهرت بطولات رجال الشرطة، وقيم التضحية والفداء التي تجلت في دفاعهم عن الوطن من خلال ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود .

وأعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بالشرطة المصرية الباسلة، التي تقوم بدور حيوي في حفظ الأمن والنظام وحماية المجتمع، لذا يعد عيد الشرطة بمثابة تكريم لجهودهم التي يبذلونها، وأرواحهم التي يقدموها فداءً للوطن، لافتًا إلى أن هذا اليوم يحيي ذكرى الصمود والوقفة الوطنية لرجال الشرطة وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال الغاشم دفاعًا عن العزة والكرامة.

وأكد المحافظ أن رجال الشرطة مازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والتنمية للوطن، مشيرًا إلى أن عيد الشرطة يعد عيد للمصريين جميعًا، كونهم يثمنون جهودهم للحفاظ على سلامتهم، وتعزيز الأمان في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أن ما تحقق من تقدم وازدهار في كافة المجالات يحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة من أجل الاستمرار في تحقيق التنمية الشاملة، وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وكان قد وضع محافظ جنوب سيناء، إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن بطور سيناء، يرافقه اللواء محمد عناني، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء عادل الغويط مساعد قائد الجيش الثالث، والعديد من القيادات الأمنية بمديرية الأمن، وممثلي القوات المسلحة.

و عزفت الموسيقى العسكرية "سلام الشهيد"، تلاه وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة للوفاء لشهداء مصر من الشرطة، ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن لينعم المواطنين بمعيشة كريمة يسودها الأمن والأمان.







