الإعدام والمؤبد لمُدانين بقتل طفل وسرقة "توك توك" في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية بالإعدام شنقًا لعاطل بعد موافقة فضيلة مفتي الجمهورية، والسجن المؤبد لميكانيكي وعاطل آخر، بعد إدانتهم بقتل طفل يدعى محمد أسامة أمين السيد عبد الرحمن باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش" بهدف سرقة مركبته "توك توك".

وفقًا لقرار الإحالة، ارتكب المتهمون جريمتهم بدائرة مركز الخانكة، حيث استدرج المتهمان الأول والثاني الطفل بحجة توصيلهما إلى مكان ناءٍ، وهناك أشهر الأول السلاح الناري في وجهه لإجباره على تسليم المركبة، وعندما رفض الطفل، أطلق عليه النار، مما أدى إلى وفاته، بينما كان المتهم الثاني يدعمه في تنفيذ الجريمة.

وأظهرت التحقيقات أن الجريمة ترافقت مع جرائم أخرى، منها اختطاف الطفل واستدراجه، وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته، إلى جانب محاولة سرقة مركبته. إلا أن خطتهم فشلت بعد تعطل المركبة.

تم توجيه الاتهام للمتهمين الثلاثة في القضية رقم 4941 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة والمقيدة برقم 247 لسنة 2024 كلي شمال بنها.