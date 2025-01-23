إعلان

الإعدام والمؤبد لمُدانين بقتل طفل وسرقة "توك توك" في القليوبية

05:06 م الخميس 23 يناير 2025

محاكمة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية بالإعدام شنقًا لعاطل بعد موافقة فضيلة مفتي الجمهورية، والسجن المؤبد لميكانيكي وعاطل آخر، بعد إدانتهم بقتل طفل يدعى محمد أسامة أمين السيد عبد الرحمن باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش" بهدف سرقة مركبته "توك توك".

وفقًا لقرار الإحالة، ارتكب المتهمون جريمتهم بدائرة مركز الخانكة، حيث استدرج المتهمان الأول والثاني الطفل بحجة توصيلهما إلى مكان ناءٍ، وهناك أشهر الأول السلاح الناري في وجهه لإجباره على تسليم المركبة، وعندما رفض الطفل، أطلق عليه النار، مما أدى إلى وفاته، بينما كان المتهم الثاني يدعمه في تنفيذ الجريمة.

وأظهرت التحقيقات أن الجريمة ترافقت مع جرائم أخرى، منها اختطاف الطفل واستدراجه، وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته، إلى جانب محاولة سرقة مركبته. إلا أن خطتهم فشلت بعد تعطل المركبة.

تم توجيه الاتهام للمتهمين الثلاثة في القضية رقم 4941 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة والمقيدة برقم 247 لسنة 2024 كلي شمال بنها.

جنايات بنها قتل طفل سرقة توك توك القليوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الموعد والتكلفة والتقنية.. كل ما نعرفه عن صمام مجدي يعقوب
أمطار على هذه المناطق.. تحديث حالة الطقس عبر صورة بالقمر الصناعي