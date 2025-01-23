اجتماع يومي لتحسين أداء منشآت الرعاية الصحية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

عُقد اليوم الاجتماع الدوري لمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور علي رفعت، مدير الفرع، وبحضور فريق الإشراف ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، لمناقشة سبل تحسين الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة التشغيل.

وخلال الاجتماع جرى تقييم أداء المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الأولية، واستعراض النتائج السابقة لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير. وناقش الحضور مجموعة من الخطط الهادفة إلى تحسين الخدمات، ومن أبرزها رفع كفاءة العيادات الخارجية في المجمع الطبي و تعزيز نظام التسجيل الإلكتروني لتيسير تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المرضى وتحسين تجربتهم العلاجية.

كما تضمن الاجتماع مراجعة مؤشرات الأداء بالمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، ومتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعّالة.

وشدد الدكتور علي رفعت، على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لتطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل، لتطوير الخدمات الصحية في محافظة الإسماعيلية، وضمان تقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات المرضى واحتياجاتهم.