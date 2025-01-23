محافظ بني سويف يتفقد سوق اليوم الواحد بمدينة إهناسيا -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سوق اليوم الواحد بمدينة إهناسيا، والذي يُقام تحت إشراف مديرية التموين، حيث تأتي هذه المبادرة كأحد الجهود النوعية لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة، ما يعكس التزام الدولة بدعم المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء الإقتصادية عنهم.

وتجول المحافظ داخل السوق، الذي أُقيم بجوار الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، حيث اطلع على المنتجات المتاحة من السلع التموينية الأساسية، مثل السكر، الأرز، المكرونة والزيوت، إلى جانب المنتجات الغذائية الأخرى كالألبان، الجبن، الحلاوة الطحينية، واللحوم الطازجة والمجمدة، فضلا عن تفقد معروضات الخضروات والفاكهة، التي تميزت بجودة عالية وأسعار أقل من نظيرتها في الأسواق التقليدية، بالإضافة إلى المنتجات المنزلية والمنظفات الضرورية.

وخلال الجولة حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين المترددين على السوق للتعرف على آرائهم حول الأسعار، وجودة السلع، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في إقامة أسواق مماثلة في المراكز والقرى، بهدف تقليل حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، مما يسهم في خفض الأسعار وضمان جودة السلع.

وأكد المحافظ، ضرورة استمرار التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لضمان نجاح المبادرة، مشيدًا بجهود الوحدة الاقتصادية بالتعاون مع مديرية التموين ومجلس المدينة، في تنظيم السوق وتوفير السلع بجودة وأسعار تناسب الجميع.



جاء ذلك بحضور عضوا مجلس النواب: الدكتور علي بدر، واللواء سامي توفيق، بالإضافة إلى المهندس محمد عبد الرحمن، مدير التموين والتجارة الداخلية، والعميد أحمد علاء الدين، رئيس مركز ومدينة إهناسيا، والدكتور علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية.