تعليم جنوب سيناء: انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية في هدوء ودون مشاكل

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال عادل عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن امتحانات الشهادة الإعدادية تمت في هدوء ودون مشاكل، ولم تتلقى غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى، أو رصد أي تجاوزات داخل اللجان، معلنًا أنه سيجري البدء في تصحيح الامتحانات بداية من الأسبوع المقبل.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم، على استمرار عمل غرفة العمليات بالمديرية لمتابعة كنترول الشهادة الإعدادية والنشاط المكثف الخاص بأعمال تصحيح الامتحانات، من قبل فريق التصحيح، مع التأكيد على الدقة والشفافية، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتحقيق الشفافية والعدالة حفاظًا على مصلحة الطلاب، وتحقيق مبدا تكافؤ الفرص.

وأجرى وكيل المديرية، والعميد طارق الباز، رئيس الإدارة المركزية للمجمعات التعليمية والمراكز الاستكشافية، جولة تفقدية بجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدينة شرم الشيخ، ومتابعة غرفة العمليات بإدارة شرم الشيخ.

وأشاد رئيس الإدارة المركزية للمجمعات التعليمية والمراكز الاستكشافية، بانتظام لجان الامتحانات، وتوفير بيئة منضبطة وامنة، والانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتي يجري ربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية، لمتابعة مسار الامتحانات ورصد أي معوقات، وإيجاد حلول سريعة وفورية لها.

جدير بالذكر، أن 3563 طالب وطالبة أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 65 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية بجنوب سيناء.