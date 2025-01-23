تداول 17 ألف طن بضائع و1193 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1193 شاحنة و100 سيارة.

وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 13 سفينة، وسجلت الموانئ وصول وسفر 1995 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 4500 طن بضائع، و563 شاحنة و70 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، و630 شاحنة و30 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفن "أمل، دليلة، سينا"، ومغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، واستقبل الميناء أمس السفينتين، Alcudia Express، ومغادرة السفن "دليلة، أمل، الحرية، سينا".

وشهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و 355 شاحنة خلال وصول وسفر السفن "عمان، كوين نفرتيتي، آور، آيلة".