بعد قصف روسي.. زيلينسكي: انقطاع الكهرباء عن نحو 60% من مناطق كييف

كتب : مصراوي

07:20 م 21/01/2026

فولوديمير زيلينسكي

كييف - (أ ب)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن نحو أربعة آلاف مبنى في كييف لا تزال بدون تدفئة، مشيرا إلى أن نحو 60% من العاصمة الأوكرانية تعاني من انقطاع الكهرباء، وذلك بعد أيام من القصف الروسي لشبكة الكهرباء في أوكرانيا.

ومع انخفاض درجات الحرارة في كييف إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر (سالب 4 فهرنهايت)، تشهد أوكرانيا أحد أبرد فصول الشتاء منذ سنوات، مما يفاقم معاناة الأوكرانيين بعد مرور نحو أربع سنوات على الغزو الروسي الشامل.

ولم تسفر جهود إدارة ترامب المستمرة منذ عام لوقف القتال عن أي تقدم، رغم إصدار الرئيس الأمريكي سلسلة من المهل الزمنية، إلا أنه من المقرر أن تستمر الجهود.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، لوكالة أسوشيتد برس، اليوم الأربعاء، إنه يعتزم مناقشة مقترحات السلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى إجراء محادثات مع وفد أوكراني.

وأضاف ويتكوف، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، "نحن بحاجة إلى السلام".

وقال ويتكوف "راجعوا مخزوناتكم العسكرية بدقة لمعرفة ما يمكنكم تقديمه لأوكرانيا، وخاصة الدفاعات الجوية. لقد حان الوقت فعلا".

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 97 طائرة مسيرة بالإضافة إلى صاروخ باليستي على أوكرانيا خلال الليل.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 75 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني كييف انقطاع الكهرباء بكييف القصف الروسي لشبكة الكهرباء في أوكرانيا

