مكتبة الإسكندرية تستعرض أوراقًا بخط الإمام محمد عبده بعد اكتشافها في لندن (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

استعرضت مكتبة الإسكندرية مجموعة وثائق وأوراق نادرة بخط يد الإمام محمد عبده يرجع تاريخها إلى نحو 142 سنة، والتي جرى اكتشافها بالصدفة من خلال جامعة الأغاخان بالمملكة المتحدة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها مكتبة الإسكندرية بعنوان "أوراق الإمام محمد عبده المجهولة" بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عماد أبو غازي، الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور وليد غالي، الأستاذ بمركز دراسات الحضارة الإسلامية بجامعة الأغا خان بالمملكة المتحدة، وأدار الندوة الدكتور محمد الجمل، مدير مركز دراسات الحضارة الإسلامية.

أوراق زامنت بداية الاحتلال البريطاني

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الندوة تتناول عرض مجموعة من الأوراق والصور والوثائق المخطوطة والمحفوظة بجامعة الأغا خان في لندن والتي تم تدوين بعضها بخط الإمام محمد عبده في عام 1883 وتتعلق الأوراق بأحداث تاريخية وسياسية مرتبطة بتاريخ مصر في تلك الحقبة الزمنية.

وأضاف أن من بين أهم الأوراق المكتشفة "لائحة تأسيسية" بخط يد الإمام محمد عبده، يرجع تاريخها إلى شهر سبتمبر عام 1883، تتحدث عن رؤية إقامة حكومة وطنية مصرية وذلك بعد مرور عام واحد من الاحتلال البريطاني لمصر.

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية إلى أن الإمام محمد عبده يعد واحدًا من أبرز المجددين في الفكر والثقافة في العصر الحديث، وأحد دعاة الإصلاح وأعلام النهضة العربية الحديثة، وقد ساهم بعلمه وفكره في تحرير العقل العربي من الجمود الذي أصابه لعدة قرون، كما شارك في إيقاظ وعي الأمة نحو التحرر من الاحتلال، وإحياء الاجتهاد الفقهي لمواكبة التطورات السريعة في العلم ومسايرة حركة المجتمع وتطوره في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية، ولقد تأثر به العديد من رواد النهضة.

قصة اكتشاف الأوراق

تحدث الدكتور وليد غالي، الأستاذ بمركز دراسات الحضارة الإسلامية بجامعة الأغا خان، عن قصة اكتشاف الأوراق، موضحًا أن مكتبة الجامعة حصلت على المجموعة من إحدى صالات المزادات في لندن، لافتًا أن المجموعة تتضمن اثنتين من الكراسات أو المخطوطات و7 أوراق مكتوبة بخط الإمام محمد عبده، ومجموعة من الكتب النادرة.

وأضاف أن أحد الكراسات المهمة في المجموعة تحتوي على ترجمة 3 فصول من كتاب أفلاطون "الجمهورية"، بالإضافة إلى وثيقة لائحة الاستقلال المقترحة لإقامة حكومة وطنية، وجزء عن الأمثال والأشعار التي كتبها الإمام محمد عبده، إلى جانب جمل وكلمات خطها بيده خلال فترة تعلمه اللغة الفرنسية.

وتحتوي الكراسة الثانية على ترجمة لأحد الكتب المدرسية الفرنسية عن التاريخ، بينما تتحدث الأوراق "الفلوسكاب" عن تاريخ بني إسرائيل منذ عهد النبي موسى إلى القرن الثاني قبل الميلاد، فيما يبدو أنها كُتبت في إطار دراسي تعليمي.

وثيقة الإمام عن استقلال مصر

من جانبه استعرض الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة الأسبق، محتوى الوثيقة الهامة ضمن أوراق الإمام محمد عبده والتي تتمثل مقترح حكومة وطنية، موضحًا أنها تتحدث عن مشروع لاستقلال مصر سنة 1883 وهي عبارة عن لائحة موجهة لبعض المصريين السياسيين من أعضاء الحزب الوطني الأهلي آنذاك ويُعد مضمونها مشروعًا مقدمًا للمصريين من بعض الساسة الإنجليز لمناقشة فكرة تشكيل حكومة أهلية في مصر.

وأضاف أن الوثيقة كُتبت بصيغة التمويه بهدف عدم الكشف عن مصدرها، وتضمنت نقاطًا مهمة ودالة على التفكير السياسي في هذا الوقت، منها عنوان "لائحة أساسية لإعادة حكومة أهلية لمصر" وهي فكرة تشكيل حكومة أهلية مصرية لإدارة مصر، بالإضافة إلى بند يحدد الأمور التي ينبغي على المصريين أن يضعوها في المرحلة التالية من ناحية الحذر من هجوم أوروبي مرة أخرى، والحرص على دوام الحكومة في أيدي المصريين، واتخاذ طريقة سياسية تضمن تقدم البلاد ونجاحها ماديًا ومعنويًا.

وأشار إلى أن الوثيقة تضمنت طرح أمور خاصة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتعليم في هذا الوقت، مبينًا أن تلك الرؤية لم تلغ علاقة مصر بالدولة العثمانية بحيث تكون تابعة لها معنويًا وفق ضوابط معينة، وكذلك المطالبة بوجود تمثيل دبلوماسي لمصر يعزز من علاقاتها الخارجية.