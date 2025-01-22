بالصور- حريق في مصنع حلويات بالقليوبية

"كنت باكل أسمنت".. ماذا قال المتهم بقطع رأس شخص والشرب من دمه أمام النيابة؟

تخفيضات تصل إلى 30%.. افتتاح سوق اليوم الواحد الخامس بمدينة دهب

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق اندلع بمصنع للحلويات في قرية كفر مروان بكفر شكر في محافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع للحلويات بقرية كفر مروان بكفر شكر.

انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية.

بالمعاينة تبين أن المصنع بدون ترخيص، وأن سبب الحريق ماس كهربائي، وتولت الجهات المعنية التحقيق التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على ملابساته.