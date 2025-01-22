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بالصور- حريق في مصنع حلويات بالقليوبية

11:42 ص الأربعاء 22 يناير 2025
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق اندلع بمصنع للحلويات في قرية كفر مروان بكفر شكر في محافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع للحلويات بقرية كفر مروان بكفر شكر.

انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية.

بالمعاينة تبين أن المصنع بدون ترخيص، وأن سبب الحريق ماس كهربائي، وتولت الجهات المعنية التحقيق التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على ملابساته.

حريق مصنع حلويات القليوبية قوات الحماية المدنية
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