بالصور.. سقوط أمطار في كفر الشيخ

تصدع منزلين بسبب التنقيب عن الآثار في الدقهلية.. وتحرك عاجل من المحافظ

كفر الشيخ - إسلام عمار

شهدت مناطق متفرقة من مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

قرر اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد في أجهزة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية. وأكد على متابعة صفايات الأمطار والصرف الصحي، وتغطية بيارات الصرف الصحي، بالإضافة إلى متابعة حالة أعمدة الإنارة المتهالكة، والترع والمصارف.

كما شدد على جاهزية سيارات الكسح ومعدات النظافة المنتشرة في مراكز ومدن المحافظة لاستخدامها في رفع وكسح المياه من الشوارع التي شهدت سقوط أمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت عن حالة من التقلبات الجوية السريعة التي بدأت اليوم على غرب البلاد (مطروح ومناطق من الصحراء الغربية)، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا. ومع تقدم الوقت، من المتوقع أن تشمل الأمطار باقي السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري، بما في ذلك كفر الشيخ.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد المناطق الداخلية (الشرقية، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وشمال الصعيد) أمطارًا خفيفة قد تكون متوسطة خلال فترات الليل.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين توخي الحذر من الطقس الدافئ خلال فترات النهار، مشيرة إلى أن الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل إلى حد الضباب ستكون ظاهرة مؤثرة خلال فترة الصباح، مما يتطلب الحذر أثناء القيادة.