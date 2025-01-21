المشدد والغرامة لسائق وابنه بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة الأسلحة بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، سائق بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، بالإضافة إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لحيازته أسلحة نارية. كما حكمت على نجله بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لحيازته سلاح ناري وذخيرة في قرية نزلة بلال بمركز ديروط.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبدالعال.

تعود وقائع القضية رقم 30139 لسنة 2024 جنايات مركز ديروط إلى ورود معلومات للنقيب فتحي طوسون، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط، تفيد بقيام "عبد الحفيظ . س . ع" (49 عامًا) ونجله "محمد" (23 عامًا)، المقيمان في قرية نزلة بلال، بمزاولة نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر.

وبعد تقنين الإجراءات، قاد الرائد عدنان أبو عقرب والرائد أحمد مفتاح والنقيب فتحي طوسون قوة من أفراد الإدارة لاستهداف المتهمين أمام منزلهما أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل. تمكنت القوة من السيطرة عليهما وضبط المتهم الثاني وبحوزته بندقية آلية وخزينة تحتوي على 25 طلقة نارية ومبلغ مالي 1300 جنيه وهاتف محمول. كما ضبطت المتهم الأول وبحوزته جوال بلاستيكي يحتوي على 3 علب شفافة بداخلها مادة الشابو المخدرة و15 بندقية خرطوش ومبلغ مالي 3700 جنيه وهاتف محمول.

أقر المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار، وأن البندقية الآلية التي ضبطت مع المتهم الثاني كانت للدفاع عن تجارتهما، والمبلغ المالي هو حصيلة البيع.