فيديو وصور- ارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط بعد امتحان العلوم

زيارتها بـ 40 ألف جنيه.. ما نعرفه عن مقبرة أمنحتب الثالث بالأقصر وأهميتها

تعليم جنوب سيناء: لم نتلق أي شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية

أسيوط - محمود عجمي:

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية في أسيوط بعد أداء امتحان مادة العلوم، حيث وصفه العديد من الطلاب بأنه كان في متناول الطالب المتوسط وسهل، مما عوض صعوبة امتحاني الجبر والهندسة.

وأكد الطلاب ياسين محمد، وياسين أحمد، وأحمد محمد عبد الهادي، ومينا وائل، وعمر شاكر، أن الامتحان كان من داخل الكتاب المدرسي وأن الوقت كان كافياً.

بينما أشار الطالب فلوبادير باسم إلى أن السؤال الرابع كان صعباً ويحتاج إلى مزيد من التفكير والوقت للإجابة عليه.

من جانبه، صرح محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن غرفة العمليات لم تتلقَ أي شكاوى حول امتحان العلوم. وأشار إلى أن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، قام بجولة تفقدية في لجان الامتحانات بلجنة خديجة وطه حنفي والشهيد أحمد فايز، بالإضافة إلى تفقده بعض لجان مركز ساحل سليم وقرية المطمر.

كما قام أشرف سلومة، مدير عام التفتيش والرقابة بالوزارة، بتفقد بعض لجان مركز البداري للاطمئنان على سير الامتحانات.

وأضاف دسوقي أن عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية يبلغ 80.306 طالب وطالبة في 240 لجنة امتحان على مستوى المحافظة.

وتم تشكيل غرفة عمليات في كافة الإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة والتواصل المستمر مع غرف العمليات بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة عمليات المديرية لتلقي أي شكاوى والتعامل الفوري معها.

كما شدد على رؤساء اللجان الالتزام بضوابط الامتحانات وتحقيق الانضباط وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين، والتأكيد على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل مدرسة للإشراف الطبي على اللجان والتعامل الفوري مع أي حالات مرضية طارئة أثناء تأدية الامتحان.

وأكد على منع اصطحاب الطلاب والمعلمين للهواتف المحمولة أو أي وسائل تكنولوجية حديثة تساعد على الغش الإلكتروني أو الجماعي داخل اللجنة، مثل سماعات البلوتوث والنظارات والساعات الرقمية.