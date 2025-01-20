بسبب 200 جنيه.. طفل يلقي شقيقه الأصغر في مصرف بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ملابسات واقعة مقتل طفل بقرية بلقس بدائرة مركز شرطة قليوب. حيث أظهرت التحريات أن القصة بدأت بادعاء خطف الطفل على يد شخصين مجهولين، إلا أن التحقيقات كشفت أن شقيقه الأكبر هو المتهم في الواقعة.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، رئيس مباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ للمقدم حسام الحسيني، رئيس مباحث مركز قليوب، عن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بخطف طفل من أمام منزله وإلقائه في مصرف مائي، ما أسفر عن وفاته.

وبعد الفحص والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمسرح الجريمة، تبين أن البلاغ كاذب، وأن الواقعة تتعلق بخلاف بين شقيقين. المجني عليه، ويدعى "إياد. م. ر. ا"، يبلغ من العمر 11 عامًا، وشقيقه الأكبر البالغ من العمر 14 عامًا، دخلا في مشادة بسبب 200 جنيه، انتهت بقيام الشقيق الأكبر بدفع أخيه في مصرف مائي، مما أدى إلى غرقه ووفاته لعدم إجادته السباحة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة قائلاً: "مكنش قصدي أموته".

جرى تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، حيث صرحت النيابة العامة بدفنها بعد الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية. كما أمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.