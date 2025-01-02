مصابين في تصادم ميكروباص على طريق "شبرا - بنها الحر"

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 5 أشخاص في اصطدام ميكروباص بالرصيف على طريق "شبرا - بنها الحر" بمحافظة القليوبية.

ضمت قائمة المصابين: أحمد محمد عوض (25 سنة، المنصورة) مصاب بكدمات وسحجات بالجسم وجرح في الرأس - صبحي سالم سلمان (43 سنة) مصاب بكدمات بالجسم - وفاء أبو زيد أحمد (39 سنة، المنصورة) مصابة بكدمات بالجسم - يوسف محمد فتحي (17 سنة، طالب) - محمد مرتضى عرفة (23 سنة، طالب بكلية الطب جامعة الأزهر).

تلقى مركز شرطة قليوب بلاغًا بالحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية فورًا إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم رفع آثار الحادث من الطريق لتجنب تعطيل حركة المرور. كما تم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ملابسات الحادث وتحرير محضر بالواقعة، بينما تولت النيابة العامة التحقيق.