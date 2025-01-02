الإسماعيلية تناقش مخاطر الزواج المبكر في ندوة توعوية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:



نظمت وحدة السكان بمحافظة الإسماعيلية، ندوة توعوية تحت عنوان “تنمية الأسرة المصرية وخطورة الزواج المبكر”، وذلك بقرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، برعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للعمل على مواجهة القضية السكانية وتعزيز الاستجابة المحلية لتحسين الخصائص السكانية للمواطنين.

الندوة تأتي ضمن الجهود المبذولة لدعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، التي تنفذها الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية تحت قيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وبرئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل.

وأوضحت أماني محمد السمان، مدير وحدة السكان بديوان عام محافظة الإسماعيلية، أن الندوة تأتي في إطار أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، ومن خلال مبادرة “خلفتك مسئوليتك احسبها صح”، التي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بالقضية السكانية.



تناولت الندوة عدة محاور رئيسية، منها خطورة الزواج المبكر حيث تم تسليط الضوء على أضراره الصحية والاجتماعية وتأثيره السلبي على الفتيات.

كما تضمنت أهمية المتابعة الطبية المنتظمة للأمهات أثناء الحمل لضمان سلامتهن وسلامة الأجنة ، بالإضافة إلى التوعية باستخدام وسائل منع الحمل المناسبة لكل سيدة، والتحذير من مخاطر الحمل المتأخر بعد سن الأربعين على صحة الأم والجنين.



وشهدت الندوة تفاعلًا ملحوظًا ونقاشات مثمرة بين المشاركات، حيث بلغ عدد الحضور 60 سيدة. وأكدت السمان أن مثل هذه اللقاءات التوعوية تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتعزيز الدور الفاعل للأسرة في بناء مجتمع صحي ومستقر.