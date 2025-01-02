‬ مستشفيات الدقهلية يستقبل أجهزة أشعة حديثة لخدمة المواطنين -صور

مديرية الأوقاف بأسيوط تفتتح 63 مسجدًا وتنفذ آلاف الأنشطة الدعوية

الدقهلية-رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، في بيان اليوم، عن وصول جهازي أشعة من وزراة الصحة لمستشفى ميت غمر وشبراهور لتحسين كفاءة الخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى.

وأوضح مدكور، في تصريحات صحفية، أن مستشفى ميت غمر استقبل جهاز للرنين المغناطيسى فى حين وصل لمستشفى شبراهور جهاز أشعة مقطعية، لافتاً إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى واستمرارًا لجهود وزارة الصحة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وأعرب وكيل الوزارة، عن شكره وتقديره لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الرعاية العلاجية، والدكتور محمد فوزي مساعد الوزير لشئون الأشعة، والدكتورة هالة مصطفى مدير عام الإدارة العامة للأشعة بالوزارة لدعمهم المستمر.

ومن المقرر أن تكون الأجهزة متاحة لخدمة المواطنين فور الانتهاء من تركيبها.

وكانت صحة الدقهلية، أعلنت الأسبوع الماضى عن استقبال 23 جهاز أشعة متنوع من وزارة الصحة.