أوضة النوم ولعت بالكامل.. اندلاع النيران داخل شقة سكنية بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، على حريق اندلع داخل شقة سكنية، بالمنشاة جنوبي المحافظة، قبل امتداد النيران لمنازل مجاورة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بنشوب حريق في شقة دائرة مركز شرطة المنشاة.

نشوب حريق بغرفة نوم بشقة بمنزل ملك "حمدان. م" 41 عامًا عامل، وجرى الدفع بسيارة إطفاء، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

تمثلت التلفيات في احتراق محتويات غرفة النوم، وبعض محتويات باقي الشقة، وكشف صاحب الشقة أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.