جامعة الزقازيق الثانية محليًا في عدد الاستشهادات المرجعية بـ"جوجل سكولر" لـ2025

الشرقية - ياسمين عزت:

حصلت جامعة الزقازيق على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية من بين 53 جامعة مصرية مدرجة بالتصنيف، والمركز الـ 2157 عالميًا من بين 30 ألف جامعة مدرجة بالتصنيف، وفقًا لتصنيف Transparent Ranking للاستشهادات المرجعية الواردة بملفات الباحثين البارزين من خلال Google Scholar – نسخة يناير للعام الحالي 2025.

يُعد هذا التصنيف مبادرة مميزة تهدف إلى تقييم الجامعات عالميًا بناءً على عدد الاستشهادات المرجعية الواردة بملفات الباحثين البارزين المنتسبين إليها. وقد أشاد د. خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق بحصول الجامعة على هذا التصنيف، مشيرًا إلى عدد استشهادات وصل إلى 745278 استشهادًا مرجعيًا، بما يضع الجامعة في المركز الثاني محليًا متقدمةً عن النسخة السابقة، لافتًا إلى تسجيل زيادة بنسبة 18.9% في عدد الاستشهادات التي حصلت عليها الجامعة مقارنة بنسخة يوليو 2024، وكان عدد الاستشهادات آنذلك 626386 استشهادًا، واحتلت الجامعة حينها المركز الثالث محليًا.

وفي السياق، أكد رئيس الجامعة أن هذه الزيادة في عدد الاستشهادات تعكس نمو الإنتاج العلمي للجامعة وتبرز جودة مخرجات البحث العلمي التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة.

كما أشاد بحصول الجامعة على ترتيب عالمي مميز، مثنيًا على الجهود المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بالجامعة بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس الجامعة على مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود، فضلًا عن توفير كل الإمكانات الضرورية للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة والسعي المستمر بهدف الوصول إلى مستوى أفضل الجامعات العالمية.

ومن جانبه، أوضح د. إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية يعكس الجهود المكثفة التي تبذلها لتحسين جودة البحث العلمي والتعليم.

وأكد أن الجامعة ستواصل دعم الباحثين وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، مشيرًا إلى أن تصنيف "Transparent Ranking" هو مجموعة بحثية تابعة لمعهد السياسات العامة والممتلكات العامة للمجلس الأعلى للبحوث العلمية (إسبانيا)، ويشمل أكثر من 6300 مؤسسة تعليم عالي، يتم ترتيبها بناءً على عدد الاستشهادات التي يتلقاها أبرز الباحثين بكل مؤسسة وفقًا لملفاتهم العامة على Google. ويتم استخدام هذه البيانات كمؤشر للشفافية في تصنيف الويب (Webometrics).

وجمعت البيانات خلال الأسابيع الأولى من يناير 2025. ويعد هذا الإصدار هو التاسع عشر لتصنيف الجامعات بناءً على عدد الاستشهادات بملفات Google Scholar الخاصة بالباحثين المنتسبين حاليًا إليها، وقد بدأ التصنيف قبل 8 سنوات ويتم نشره في يناير ويوليو، وسيتم دمج البيانات مع مؤشر "الشفافية" (Openness) بالإصدار القادم من تصنيف الويب للجامعات، والمقرر نشره بالأسبوع الأخير من يناير 2025.