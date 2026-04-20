شهدت قرية السلماني التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج واقعة غير مألوفة، بعدما أسفر هجوم من حمار عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

استقبال المصابين داخل المستشفى

تلقى مستشفى البلينا المركزي 3 حالات مصابة نتيجة عقر حيوان، وهم: "أمين. ا" 75 عامًا، مصاب بعقر في الساق اليسرى، "طلعت. ر" 60 عامًا، مصاب بعقر في الفخذ الأيمن، "أحمد. ط" 19 عامًا، مصاب بعقر في الساق اليمنى.

تدخل طبي عاجل

فور وصول المصابين، جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم داخل المستشفى، مع إعطائهم التطعيمات واللقاحات وفق البروتوكول الطبي المتبع في مثل هذه الحالات، بالإضافة إلى وضعهم تحت الملاحظة للاطمئنان على استقرار حالتهم الصحية.

متابعة الحالة الصحية

وأكدت المصادر الطبية أنه يتم متابعة المصابين بشكل مستمر للتأكد من عدم حدوث مضاعفات، خاصة مع اختلاف أعمار الحالات المصابة.