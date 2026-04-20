إعلان

حمار هائج يهاجم المارة في قرية بسوهاج وينقل 3 للمستشفى

كتب : عمار عبدالواحد

02:26 م 20/04/2026

حمار هائج يهاجم المارة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت قرية السلماني التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج واقعة غير مألوفة، بعدما أسفر هجوم من حمار عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

استقبال المصابين داخل المستشفى

تلقى مستشفى البلينا المركزي 3 حالات مصابة نتيجة عقر حيوان، وهم: "أمين. ا" 75 عامًا، مصاب بعقر في الساق اليسرى، "طلعت. ر" 60 عامًا، مصاب بعقر في الفخذ الأيمن، "أحمد. ط" 19 عامًا، مصاب بعقر في الساق اليمنى.

تدخل طبي عاجل

فور وصول المصابين، جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم داخل المستشفى، مع إعطائهم التطعيمات واللقاحات وفق البروتوكول الطبي المتبع في مثل هذه الحالات، بالإضافة إلى وضعهم تحت الملاحظة للاطمئنان على استقرار حالتهم الصحية.

متابعة الحالة الصحية

وأكدت المصادر الطبية أنه يتم متابعة المصابين بشكل مستمر للتأكد من عدم حدوث مضاعفات، خاصة مع اختلاف أعمار الحالات المصابة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوهاج البلينا حيوان هائج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انتكاسة مفاجئة.. 4 أبراج تواجه فترة صعبة وتحذيرات من قرارات متسرعة
علاقات

انتكاسة مفاجئة.. 4 أبراج تواجه فترة صعبة وتحذيرات من قرارات متسرعة
انهيار منة شلبي خلال مراسم دفن والدها.. وكريم عبدالعزيز يواسيها- صور
زووم

انهيار منة شلبي خلال مراسم دفن والدها.. وكريم عبدالعزيز يواسيها- صور
"مرتبك كام يا مجدي؟".. نهاد أبوالقمصان: ضباط الجيش والشرطة اللي بعرف أثبت
أخبار مصر

"مرتبك كام يا مجدي؟".. نهاد أبوالقمصان: ضباط الجيش والشرطة اللي بعرف أثبت
كذبة إبريل.. كيف صدق العالم خدعة نمو السباجيتي على الأشجار؟
علاقات

كذبة إبريل.. كيف صدق العالم خدعة نمو السباجيتي على الأشجار؟
بعد وفاة ضياء العوضي.. أسرة العندليب: الخصومة انتهت ولا نشمت في الموت
زووم

بعد وفاة ضياء العوضي.. أسرة العندليب: الخصومة انتهت ولا نشمت في الموت

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)