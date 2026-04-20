شهدت قرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا واقعة مأساوية، بعدما لقي رضيع مصرعه متأثرًا بإصابته بطعنات في الرأس، على يد والدته، في جريمة صادمة أثارت حالة من الحزن بين الأهالي.

إخطار أمني وانتقال الأجهزة المختصة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع طفل يبلغ من العمر 9 أشهر داخل إحدى القرى التابعة لمركز فرشوط، إثر تعرضه لطعنات خطيرة في الرأس.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة الطفل وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

التحريات تكشف تفاصيل صادمة

كشفت التحريات الأولية أن مرتكبة الواقعة هي والدة الطفل، وأن الجريمة وقعت على خلفية خلافات أسرية بينها وبين زوجها. وأوضحت المعلومات أن المتهمة كانت قد غادرت منزل الزوجية منذ نحو 4 أشهر، وعادت للإقامة بمنزل أسرتها في قرية الكوم الأحمر.

محاولة انتحار قبل الجريمة

وأشارت التحريات إلى أن الأم حاولت قبل ارتكاب الواقعة إنهاء حياتها شنقًا، إلا أنها فشلت في ذلك، قبل أن تقدم على التعدي على رضيعها باستخدام سكين، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصاباته.

دوافع نفسية وراء الواقعة

رجحت التحريات أن المتهمة كانت تمر بحالة نفسية سيئة، نتيجة خلافاتها المستمرة مع زوجها ورفضها العودة إلى منزل الزوجية، وهو ما دفعها لارتكاب الجريمة بدافع الانتقام.

التحقيقات مستمرة

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، كما كلفت وحدة المباحث بسرعة التحري حول ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة.