أطلقت الوحدة المحلية لمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، أولى فعاليات مبادرة Ocean Optimist Clean-Up "تنظيف المحيط المتفائل"، بهدف حماية البيئة البحرية، وحماية الشواطئ والشعاب المرجانية.

المشاركون في المبادرة

قال محمد حامد، رئيس مدينة دهب، إنه جرى إطلاق الحملة بمشاركة عدد من الجمعيات المعنية بحماية البيئة، ومراكز الغوص، في خطوة ملهمة تعكس روح المسؤولية تجاه البيئة البحرية، بهدف الحد من وصول النفايات، خاصة البلاستيك إلى الشعاب المرجانية والكائنات البحرية التي تمثل ثروة طبيعية عالمية.

اطلاق سلسلة حملات للمبادرة

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن هذه الحملة تعد باكورة لسلسلة حملات تحمل نفس الشعار خلال الفترة المقبلة، على أن تتضمن كافة الشواطئ والمناطق السياحية التي تشتهر بها المدينة، لإظهارها بالمظهر الحضاري اللائق بها.

كمية المخلفات التي تم جمعها

وأشار إلى أن هذه الحملة عكست روح العمل الجماعي، وجرى جمع أكثر من 300 كيلو من المخلفات، تضمنت 33 كيس قمامة، وكميات كبيرة من السجاد الممزق وآلاف أعقاب السجائر، مما ساهم بشكل مباشر في منع هذه النفايات من الوصول إلى قاع البحر، والتسبب في أضرار خطيرة هذه للحياة البحرية.

توجيه الشكر للمشاركين في المبادرة

ووجه رئيس المدينة الشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة في الحملة، لكون البحر ليس مجرد مكان للسباحة فقط، بل هو موطن لكائنات رائعة مثل الدلافين والشعاب المرجانية، والبلاستيك يُعد من أخطر التهديدات التي تقضي عليهم.ولفت إلى إن حماية البحر تعد حماية لمستقبل السياحة والبيئة في دهب، ورسالة وعي للأجيال القادمة.