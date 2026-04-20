تصدر اسم الفنانة الشابة يارا السكري، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد تصريحاتها الأخيرة في "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس.

نستعرض لكم أبرز تصريحات يارا السكري في السطور التالية:

- أكدت يارا السكري أنها ليست من الشخصيات التي تغار بشكل مبالغ فيه أو نكدية بل تظهر غيرتها فقط في المواقف التي تستحق ذلك فعليا.

- عن نظرتها لموضوع الأمومة، قالت إنها كانت في مرحلة سابقة تتمنى خوض التجربة في سن مبكرة، لكنها مع الوقت أعادت تقييم الفكرة بعد إدراكها لحجم المسؤولية المرتبطة بها، وأن الأمومة لا تقتصر على المشاعر والرغبة فقط، بل هي قرار مصيري يتطلب نضجا واستعدادا نفسيا حقيقيا، وأن دور الأم يتجاوز تربية طفل، ليصل إلى تشكيل شخصية إنسان سيواجه الحياة والمجتمع لاحقا، وهو ما يجعل التجربة أكثر عمقا وتعقيدا، وتحتاج إلى تفكير جيد قبل اتخاذ القرار.

- أوضحت أن ظروفهم المعيشية كانت على قد الحال، والمصروف كان محدود، ولم تكن هناك أي رفاهيات، وكانت تمر عليهم أوقات صعبة لدرجة أن ثلاجة المنزل كانت تخلو من الطعام أحيانا، وهو ما ترك بداخلها أثرا كبيرا حتى اليوم.

- "بشوف نفسي بنت بـ 100 راجل.. وأحب الراجل اللي عنده ذكاء عاطفي.. وأحب الراجل اللي ميهونش عليه زعلي ويراضيني أول بأول".

- كشفت فيه عن مواصفات فتى أحلامها، قائلة: "مش فارقة معايا يكون بشنب أو من غير شنب، تكون دقنه مهندمة ومتربة مش منعكشة، مش بميل للرجل الأصلع لازم يكون بشعر".

- "اللون يكون بين الأبيض والأسمر خمري يعني، يكون رياضي وبيعمل وناجح، يكون ابن بلد وجدع وشيك مشهور عنه إنه شخص ناجح وكويس مشهور بسمعة جيدة، أتمنى يكون طويل لأني طويلة، بلاش يكون من ايجيبت مستحملوش، عادي لو سبق له الزواج، أول حرف من اسمه زي ما يكون".

- "بحب أكون طفلة مع الرجل ومش أكون ام له علشان الدلع.. وبغير على الحاجات اللي تستحق واتكسف أبين الغيرة.. وأتمنى يكون طويل وممكن يكون سبق له الزواج وابن بلد وشيك ومصري مش من ايجيبت".

- أوضحت أن الشخصية التي جسدتها في مسلسل "علي كلاي" حملت قدرا كبيرا من الحزن، خاصة في مشهد وفاة الأخ، الذي وصفته بأنه من أكثر المشاهد تأثيرا عليها وفقدت خلاله صوتها.

- تابعت أنها استحضرت تجربة شخصية قريبة من حياتها، حيث قامت بتربية أحد أقاربها وتعتبره بمثابة ابنها، ما ساعدها على الاندماج في الحالة الشعورية للمشهد، مؤكدة شعورها بتعب نفسي خلال التصوير.

علي كلاي ..آخر أعمال يارا السكري في الدراما التليفزيونية

كانت آخر أعمال يارا السكري مسلسل "علي كلاي" وعرض في موسم دراما رمضان 2026 وشارك في بطولته أحمد العوضي، طارق الدسوقي، انتصار، درة، عصام السقا، الشحات مبروك، محمود البزاوي، أحمد عبدالله محمود، وبسام رجب، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

