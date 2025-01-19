مصرع شخص صعقا بالكهرباء فى بنى سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقى شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه صعقا بالكهرباء، في أرض زراعية، بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول "عمر.ع.ع"، 37 عامًا، إلى مستشفى الفشن المركزي جثة هامدة، إثر تعرضه لصعق كهربائي بقطعة أرض زراعية بجوار المركز الطبي بمركز الفشن.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأنه لا توجد أية إصابات وأن سبب الوفاة توقف عضلة القلب نتيجة الصعق، وتحرر محضر بالواقعة.