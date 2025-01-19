إعلان

مشاجرة عنيفة في سوهاج بسبب خلاف على الطريق

10:02 ص الأحد 19 يناير 2025

مشاجرة ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

سيطرت الأجهزة الأمنية بسوهاج، على مشاجرة استخدمت فيها الحجارة وزجاجات المواد الغازية الفارغة؛ بسبب أولوية المرور بالطريق، في مدينة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بحدوث مشاجرة ووجود مصاب دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "السيد. م" 50 عامًا سائق، وشقيقه "عصام" 42 عامًا سائق، ونجل الثاني "يوسف" 16 عامًا طالب، "حازم. ع" 23 عامًا سائق مصابًا بكدمة بالرأس واشتباه نزيف بالمخ، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وطرف ثان "عبدالنبي. ع" 64 عامًا سائق، وأبنائه "محمود" 18 عامًا سائق، "أحمد" 34 عامًا فني تبريد وتكييف، "سيد" 27 عامًا عامل.

وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، وقيام الرابع من الطرف الثاني بإلقاء زجاجة فارغة محدثًا إصابة الرابع من الطرف الأول؛ بسبب خلافات سابقة بين الثالث من الطرف الأول والثاني من الطرف الثاني على أولوية المرور بالطريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مشاجرة سوهاج خلاف على الطريق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
دماء على العشاء.. حكاية سيدة السلام الجديد من "المرار" إلى مشرحة بورسعيد -صور

إعلان

إعلان

وقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ.. وغزة تأمَن بعد خوف
مصر تكشف عن تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
خناقة طالبات التجمع.. فصل 3 طالبات نهائيًا وقرارات جديدة من إدارة المدرسة