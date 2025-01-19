مشاجرة عنيفة في سوهاج بسبب خلاف على الطريق

سوهاج- عمار عبدالواحد:

سيطرت الأجهزة الأمنية بسوهاج، على مشاجرة استخدمت فيها الحجارة وزجاجات المواد الغازية الفارغة؛ بسبب أولوية المرور بالطريق، في مدينة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بحدوث مشاجرة ووجود مصاب دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "السيد. م" 50 عامًا سائق، وشقيقه "عصام" 42 عامًا سائق، ونجل الثاني "يوسف" 16 عامًا طالب، "حازم. ع" 23 عامًا سائق مصابًا بكدمة بالرأس واشتباه نزيف بالمخ، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وطرف ثان "عبدالنبي. ع" 64 عامًا سائق، وأبنائه "محمود" 18 عامًا سائق، "أحمد" 34 عامًا فني تبريد وتكييف، "سيد" 27 عامًا عامل.

وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، وقيام الرابع من الطرف الثاني بإلقاء زجاجة فارغة محدثًا إصابة الرابع من الطرف الأول؛ بسبب خلافات سابقة بين الثالث من الطرف الأول والثاني من الطرف الثاني على أولوية المرور بالطريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.