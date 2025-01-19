4 طعنات بالصدر.. تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تُواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، جهودها، اليوم السبت، لكشف ملابسات جريمة مقتل سيدة على يد زوجها بمنطقة السلام الجديد.

وتبين من المعاينة والتحريات الأولية المبدئية أنه عُثر على جثة السيدة: ريهام م. م. أ" 32 عامًا، تقيم بالسلام الجديد عمارة 131، وبجسدها 4 طعنات نافذة بالصدر، وأن أصابع الاتهام تشير إلى زوجها.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن، في الوقت الذي تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.