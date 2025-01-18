تعليم كفر الشيخ: لا شكاوى في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم السبت، موقف امتحاني مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية للشهادة الإعدادية في أول أيام امتحاناتها، وذلك عقب انتهاء الطلاب من أداء امتحاني المادتين.

ووفق البيان الصادر عن مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم السبت، أكد وكيل الوزارة أن 66 الف و200 طالب وطالبة على مستوى 13 إدارة تعليمية أدوا امتحاني مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

وأوضح أن امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية كانا على فترتين في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بجانب 500 طالب وطالبة في المدارس المهنية على مستوى تلك الإدارات أدوا امتحاني نفس المادتين.

وقال إن غرفة العمليات لم تتلق أي مخالفات أو شكاوى من الطلاب أو من أولياء أمورهم بخصوص امتحاني المادتين فيما جاء الامتحاني في مستوى الطالب المتوسط ومن المنهج الذي حددته الوزارة.

وأضاف أنه جرى الالتزام بالتوجيهات الصادرة بشأن امتحانات الإعدادية بمنع دخول المحمول للجان، وفقًا للتعليمات المشددة للملاحظين والمراقبين والطلاب بعدم اصطحابهم المحمول عدا رئيس اللجنة ليتسنى له التواصل مع مدير الإدارة التعليمية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ورئيس لجنة الإدارة.