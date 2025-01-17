غدًا.. 3500 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية فى جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد :

أنهت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، المقرر أن تنطلق غدًا السبت وتستمر حتى الخميس 23 يناير الجاري.

وقال عادل عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم، إنه جرى تجهيز 65 لجنة على مستوى كافة الإدارات التعليمية الثمانية بكافة التجهيزات اللازمة لراحة الطلاب، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ على 3552 طالبا وطالبة، بواقع 2964 طالبا وطالبة بالمدارس الرسمي العام، و323 طالبا وطالبة بالمدارس الرسمي لغات، و169 طالبا وطالبة بمدارس اللغات الخاصة، و49 طالبا وطالبة بالمدارس الدولية، و47 طالبا وطالبة منازل.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى التأكيد على رؤساء اللجان بتطبيق التعليمات الوزارية الخاصة بإجراءات سير الامتحانات دون أي معوقات، ومراجعة جميع اللجان لضمان توفير بيئة مريحة للطلاب من حيث النظافة، التهوية، والإضاءة، مع الاهتمام بتوفير المقاعد المناسبة للجميع، ومنع دخول الهواتف المحمولة، مؤكدًا أنه يجري الحفاظ على سرية الأسئلة وتأمينها من لحظة إعدادها وحتى توزيعها، والالتزام بأعلى معايير الأمان داخل المطبعة السرية.

وأكد أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية، وغرف فرعية بكل إدارة، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتدخل الفوري والسريع في حالة حدوث أي طارئ، وتذليل العقبات في حالة تواجدها، إضافة إلى تشكيل لجان من المديرية والإدارات التعليمية لمتابعة اللجان.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من امتحانات مواد المستوى الرفيع بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة والخاصة قبل انطلاق الامتحانات النظري بوقت كافي داخل المدارس بمعرفة المعلمين، إضافة إلى الانتهاء من تقويم الأنشطة التربوية عمليًا قبل الامتحان النظري، والتأكيد على تخصيص الـ 20 دقيقة الأخيرة في امتحانات مادة اللغة العربية للإملاء.