صديق السنين سرق العجول.. فلاح كفر الشيخ استولى على مواشي جاره

كفر الشيخ- إسلام عمار:

في إحدى قرى كفر الشيخ الهادئة، لم يتوقع أحد أن تتحول الصداقة إلى "فرصة تجارية غير مشروعة"، حين خطط الفلاح ذو الـ37 عامًا، لسرقة عجول صديقه، الذي طالما شاركه الضحك والخبز وأحاديث الزرع والحصاد.

بدأت القصة عندما فوجئ "أحمد"، الفلاح البسيط، باختفاء عدد من العجول من حظيرته، لم يتخيل لحظة أن من يقف وراء هذه الجريمة هو "محمد"، صديقه الذي كان يزوره باستمرار ويدعي الاهتمام بمواشيه.

توجه صاحب الحظيرة المسروقة، إلى مركز الشرطة، يشكو اختفاء 5 رؤوس ماشية من عجوله البقرية، لكن الصدمة كانت في أن الجاني لم يكن سوى صديقه الأقرب، الذي يعرف الحظيرة كأنه صاحبها.

بتحريات دقيقة قادها المقدم أحمد مطاوع، كشفت الشرطة عن مخطط محمد الذي استغل صداقته بأحمد، بل وربما جلس معه لتبادل أطراف الحديث قبل أيام قليلة من الحادثة. وبحسب ما أكده مصدر في الشرطة، فقد قام محمد بزيارة الحظيرة مرات عديدة تحت ذريعة "الاطمئنان على ماشية صديقه"، بينما كان يدرس بحذر كل مداخل ومخارج المكان.

وفي ليلة التنفيذ، تحول الصديق إلى لص، مستغلاً الظلام وهدوء القرية، وقام بسرقة العجول الخمسة و"اختفى عن الأنظار"، لكن المفارقة أنه أخفى المسروقات في حظيرته الخاصة.

عندما واجهته الشرطة بالأدلة، لم يستطع "محمد" إنكار جريمته، معترفًا بأنه كان يزور صديقه ليس إلا لتدبير خطة سرقة العجول وإخفائها في حظيرته الخاصة، ليتحرر بالواقعة المحضر رقم 374 لسنة 2025، لتأخذ العدالة مجراها.