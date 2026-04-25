"كان بيفض مشاجرة".. اعتداء بسلاح أبيض على مدير مركز شباب بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

07:30 م 25/04/2026

مدير مركز شباب أبوحماد

تحولت لحظات العمل داخل مركز شباب أبوحماد بمحافظة الشرقية إلى مشهد دموي، بعدما تعرض الكابتن عماد حسانين، مدير المركز، لاعتداء عنيف بسلاح أبيض، أسفر عن إصابته بجرح قطعي خطير في الرقبة، أثناء تدخله لفض مشاجرة بين عدد من الشباب داخل النادي.

بداية المشاجرة

وبحسب رواية زوجته أسماء فهد، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، فإن الواقعة بدأت مساء الجمعة، حين نشبت مشاجرة بين 4 شباب داخل مركز الشباب، ما دفع زوجها للتدخل فورًا لمحاولة احتواء الموقف وفرض الانضباط داخل المكان.

تصاعد الأحداث

وأوضحت أن زوجها طالب المتشاجرين بمغادرة المركز، مؤكدًا أن مثل هذه السلوكيات غير مقبولة داخل منشأة خدمية، إلا أن الأمور تصاعدت بشكل مفاجئ، وتحول الخلاف إلى اعتداء مباشر عليه، معلقة: «كانوا بيتخانقوا بسبب فتاة».

لحظة الاعتداء

وأضافت: «فوجئ زوجي بأحد أطراف المشاجرة يخرج سلاحًا أبيض ويسدد له طعنة غائرة في الرقبة من الجهة اليسرى، كادت أن تودي بحياته، قبل أن يتم نقله سريعًا إلى المستشفى».

الحالة الطبية

وتم نقل المصاب إلى مستشفى أبوحماد المركزي، حيث خضع لتدخل طبي عاجل، ونجح الفريق الطبي في السيطرة على النزيف واستقرار حالته الصحية.

تحرك أمني وضبط المتهمين

في السياق ذاته، تحركت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد بشكل فوري، وتمكنت خلال وقت قياسي من ضبط المتهمين الأربعة المتورطين في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضهم على جهات التحقيق.

ردود فعل وتعاطف

وأكدت زوجته أن عماد حسانين يحظى بمكانة كبيرة بين أهالي أبوحماد، ويُعرف بدوره النشط في إدارة مركز الشباب وخدمة أبناء المدينة، ما أثار حالة واسعة من الحزن والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، مع دعوات متواصلة له بالشفاء العاجل.

مدير مركز شباب أبوحماد طعنة في الرقبة مشاجرة مركز الشباب

