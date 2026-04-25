نقل موقع "أكسيوس" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إلغاء زيارة مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسلام أباد، على خلفية تعثر مفاوضات السلام.

وقال ترامب إن إرسال الوفد في الوقت الراهن "لا جدوى منه"، موضحاً أن الرحلة تستغرق نحو 18 ساعة دون ضمان تحقيق تقدم، مضيفاً: "يمكننا إنجاز الأمر بالكفاءة نفسها عبر الهاتف، وعلى الإيرانيين التواصل معنا إذا أرادوا، فلن نسافر لمجرد الجلوس هناك".

وفي رده على تساؤلات بشأن احتمال استئناف العمليات العسكرية، نفى ترامب وجود قرار بذلك في الوقت الحالي، قائلاً: "هذا لا يعني أننا سنستأنف الحرب، لم نبحث الأمر بعد"، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده تمتلك جميع أوراق القوة، ولن تذهب للتفاوض دون نتائج ملموسة.

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي غادر العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بعد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة التطورات الإقليمية، دون أن يعقد أي اجتماع مع الوفد الأمريكي.