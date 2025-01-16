"التعليم" تحدد مواد امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظاميين الجديد والقديم

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواد امتحانات الثانوية العامة 2025 بشعبتيها العلمية والأدبية وفق النظام الجديد.

المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة 2025

- مواد تخصص يمتحن فيها طلاب شعبة علمي علوم فقط وتضاف للمجموع، وهي: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء.

- مواد تخصص يمتحن فيها طلاب علمي رياضة فقط وتضاف للمجموع، وهي: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء.

- مواد تخصصية يمتحن فيها طلاب الشعبة الأدبية وتضاف درجاتها للمجموع، وتشمل: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافياظ، الإحصاء.

- مواد عامة خارج المجموع وهي مواد نجاح ورسوب وتشمل: التربية الدينية، اللغة الأجنبية الثانية، التربية الوطنية.

مواد امتحانات الثانوية العامة على النظام القديم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه يؤدي جميع الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2025 الامتحان في المواد العامة والتخصصية التي تضاف إلى المجموع والمواد العامة التي لا تضاف للمجموع وجميعها مواد نجاح ورسوب على النحو التالي:

- المواد العامة التي تضاف لمجموع الطالب وتدرس لجميع الطلاب وهي: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية.

- المواد العامة التي لا تضاف للمجموع وتدرس لجميع الطلاب وتشمل: التربية الوطنية، التربية الدينية، الاقتصاد، الإحصاء.

- المواد التخصصية التي تضاف لمجموع الطالب (طلاب الشعبة الأدبية): التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق.

- طلاب شعبة علمي رياضيات: الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية.

- طلاب الشعبة العلمية علوم: الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا.

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