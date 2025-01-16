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ضبط 4 أشخاص خلال تنقيبهم عن الآثار في سوهاج

10:35 ص الخميس 16 يناير 2025

ضبط متهمين

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل، بجهينة شمالي المحافظة.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة بلاغًا بقيام "عبدالله. ح" 50 عامًا عامل بالحفر والتنقيب عن الآثار في منزله دائرة المركز.

تبين وجود حفرة داخل منزل مشيد بالطوب الأحمر والأسمنت، وضبط بداخله كل من مالك المنزل المذكور، ونجليه "حسن" 18 عامًا عامل، "عمرو" 17 عامًا عامل، "أحمد. ه" 21 عامًا عامل.

واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة؛ بقصد الحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج الآثار التنقيب عن الآثار
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