بالفيديو والصور.. محافظ المنيا مدشنًا سوق ماقوسة: "مش هسمح بخيانة أي تاجر"

المنيا - جمال محمد:

دشن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، سوق ماقوسة الجديد، في إطار خطة المحافظة لنقل سوق الحبشي والقضاء على الأسواق العشوائية.

وأوضح المحافظ أن السوق يضم 364 شادرًا و14 ثلاجة مخصصة للخضار والفاكهة، وهو مشروع أُنشئ عام 2010 ولم يُستغل حتى الآن. وقد تم تطوير السوق وتجهيزه بالتعاون مع وزارة الأوقاف والغرفة التجارية لتقديم خدمة حضارية تليق بالمواطنين، وتخفف الضغط عن وسط المدينة.

وأشار كدواني إلى أنه تم دعم السوق بمكتب بريد وخطوط تليفون وإنترنت، بالإضافة إلى عدادات كهرباء وماء، مع التنسيق مع إدارة المرور لتوفير خط سيرفيس، بجانب توفير أتوبيسين للنقل الجماعي مجانًا لتسهيل وصول المواطنين إلى السوق.

وأكد المحافظ أن السوق الجديد يمثل نقلة نوعية لحركة التجارة بالمحافظة، مشيراً إلى أنه يوفر بيئة مناسبة للبائعين والمشترين ويسهم في تخفيف الازدحام المروري.

وحذر كدواني التجار من مخالفة التعليمات بشأن الانتقال إلى السوق الجديد، مؤكدًا أنه لن يُسمح ببقاء الأسواق العشوائية، قائلًا: "لن أسمح بخيانة أي تاجر، والجميع سينتقل للسوق الجديد".

واختتم حديثه قائلًا: "هذه الخطوة في صالح الجميع، وستشكرونني لاحقًا على هذه القرارات".

جاء ذلك بحضور أحمد راضي مخلوف، رئيس الغرفة التجارية، وعبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عدد كبير من تجار الخضار والفاكهة بالمحافظة.