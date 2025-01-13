1000 جنيه غرامة السيارة المخالفة لخط سير السخنة في السويس -صور

السويس - حسام الدين أحمد:

تفقد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، موقف سيارات ميكروباص خط "العوايد- السخنة" بحي فيصل، للوقوف على سير العمل داخل الموقف الذي يخدم مناطق الأتكة والأدبية وأميجو والسخنة والزعفرانة.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، واللواء عبد العظيم محمد مدير عام لجنة الاشراف على المواقف، واللواء عارف البركاوي رئيس حي الأربعين، والمحاسب شعبان حمدان رئيس حي فيصل، والعميد أحمد علاء مستشار المحافظ للمشروعات.

واستمع المحافظ إلى السائقين، حيث عرضوا المشكلات التي يعانون منها على الخط الممتد من حي فيصل وصولا إلى ميناء السخنة ومنطقة الزعفرانة، وعرض مدير عام المواقف خطوط السير الخاصة بـ ميكروباص السخنة من بداية الخط وحتى نهايته بمنطقة الزعفرانة والمشكلات المتعلقة بمسار الرحلة وحالة الطريق، فضلا عن عمل سيارات أجرة بالمخالفة لخط السير خلال فترة ذهاب وعودة عمال الشركات والمصانع.

وأكد المحافظ، ضرورة بحث المشكلات المطروحة للوصول إلى حلول في الإطار القانوني مع التأكيد على الالتزام بخط السير للسيارة والتعريفة المحددة، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين المواقف والمرور لتحقيق الانضباط والالتزام ومنع الاستغلال منذ بداية الموقف وحتى وصول الميكروباص إلى نقطة النهاية.

وشدد اللواء الشاذلي على توقيع غرامة 1000 جنيه على السيارات الميكروباص التي تخالف خط السير المحدد لها، حرصا على انتظام العمل على خط السخنة، والخطوط الداخلية والقضاء على ظاهرة تكدس الركاب في المواقف الداخلية في انتظار سيارات الأجرة.

وخلال الجولة أكد اللواء طارق الشاذلي على استمرار عمل منفذ بيع قطع غيار السيارات ضمن مبادرة بيع قطع غيار واكسسوارات السيارات بأسعار مخفضة داخل موقف السخنة، والعمل على توفير قطع الغيار لجميع أنواع سيارات الميكروباص الأجرة لخدمة السائقين.