الدكتور جمال صدقي عميدًا لكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا



المنيا - جمال محمد:

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الأحد، صدور قرار جمهوري بتعيين الأستاذ الدكتور جمال يحيى صدقي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، عميدًا للكلية.

هنأ فرحات الدكتور جمال صدقي بتوليه المنصب، متمنيًا له التوفيق والنجاح في تحقيق المزيد من الإنجازات والمساهمة في تعزيز مكانة الجامعة ورفع مستويات تميزها.

جدير بالذكر أن الدكتور جمال صدقي كان قد تولى منصب القائم بأعمال عميد كلية الفنون الجميلة منذ نحو عام، ويُعد من أبرز النحاتين في مصر، وله العديد من الأعمال الفنية التي تزين ميادين ومداخل مدن ومراكز محافظة المنيا، ومنها تماثيل رأس نفرتيتي التي تزين عددًا من المدن.