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انهيار منزل من طابقين في أسيوط

04:48 م الأحد 12 يناير 2025

انهيار منزل

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أسيوط ـ محمود عجمي:

انهار منزل مكون من طابقين، غير مأهول بالسكان، اليوم الأحد، في شارع البوسطي بحارة مرسي فرحات في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل خالٍ من السكان في شارع البوسطي بحارة مرسي فرحات.

انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ على الفور. وبالفحص والمعاينة، تبين أن المنزل المنهار مكون من طابقين ومبني بالطوب الأحمر والطين، وتعود ملكيته إلى "عيد. م. ط".

ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية في الأرواح.

تم فرض كردون أمني بمحيط المنزل، ومعاينة المنازل المجاورة لبيان مدى تأثرها بالانهيار. وحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

انهيار منزل أسيوط مدير أمن أسيوط
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