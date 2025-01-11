"مشغل سماعات الصوت العالي".. محافظ الدقهلية يتعامل مع "توكتوك مزعج" في شوارع طلخا

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الدقهلية- رامي محمود:

صادر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، توك توك بمدينة طلخا، بسبب الإزعاج الذي يسببه باستخدام سماعات الصوت العالي وأمر بتسليمه على الفور لإدارة المرور.

وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعدم التصريح بخروجه إلا بأمر مباشر منه وذلك خلال جولة تفقدية بمدينتي المنصورة وطلخا، لمتابعة مستوى النظافة والحالة العامة للشوارع والتأكد من عدم وجود إشغالات تعوق حركة السير والمرور.

كما استوقف المحافظ تروسيكل لأحد النباشين بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة وكلف بتسليمه لحي غرب لإتخاذ ما يلزم ودمجه في منظومة النظافة بالحي في إطار رسمي ليعمل من خلال الحي.



كما أكد على استمرار أعمال رفع أية تجمعات وتراكمات في أي موقع حفاظا على المظهر الحضاري للمدينة، وإزالة التعديات على الشارع العام وتحسين الرؤية البصرية.

كان المحافظ قد اجرى جولة تفقد خلالها عدد من شوارع مدينة المنصورة وطلخا، مشددا على استمرار رفع مستوى النظافة والحفاظ على المستوى اللائق الذي تحقق من خلال منظومة النظافة المعمول بها حاليا.

وأكد مرزوق أنه يتابع أداء الجهاز التنفيذي يوما بيوم للتأكد من الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحصولهم على الخدمات المطلوبة، مشددا على الجهاز التنفيذي ألا يدخر جهدا في تلبية مطالب المواطنين في جميع المراكز والمدن.