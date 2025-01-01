محافظ الدقهلية يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير ملعب ستاد المنصورة

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الدقهلية- رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، أعمال التجديد والتطوير بملعب كرة القدم باستاد المنصورة الرياضي للوقوف على أعمال التجديدات والتطوير والتزام الشركة المنفذة بالخطة الزمنية.

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وأنه لن يقبل أي تأخير أو تقصير في تنفيذ أعمال التطوير ولابد من خروج العمل بأفضل صورة وأعلى كفاءة .

وقال مرزوق: "نسعى جميعا ليحصل الملعب على الاعتماد الدولي لينافس بين كبريات الملاعب حتى نرى منتخب مصر يلعب على أرض ستاد المنصورة، لأن الدقهلية وجماهير كرة القدم يستحقون الأفضل".